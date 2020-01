Nuova coppia al Trono Over di Uomini e donne? Nella puntata di oggi, giovedì 23 gennaio 2020, Romolo, rispondendo ad una domanda di Maria De Filippi, ha ammesso di essere “innamorato” di Olga. Almeno per ora, però, la dama si è dichiarata non interessata al cavaliere e ha anche lamentato di numerose telefonate da parte dell’uomo. “Sta diventando un incubo” il commento della diretta interessata. Il video da Witty tv e Mediaset Play.

