Uomini e donne: oggi, 6 febbraio 2020, Trono Over o Classico? Le news in diretta dalla puntata | video Witty tv

Oggi, 6 febbraio 2020, una nuova puntata di Uomini e donne – Trono Over tiene compagnia ai telespettatori di Canale 5. Nel quarto appuntamento settimanale col programma, infatti, vediamo: l’ennesimo scontro tra Armando e Veronica, la rabbia di Diana per Luca, il ritorno in studio di Ida Platano e il discutibile gesto di Barbara De Santi. Dalle ore 14.45, le news in diretta web e i video da Witty tv e Mediaset Play.

