Uomini e donne oggi, Armando e Janet stanno insieme? Tutti contro tutti e lo studio s’infiamma | video Witty tv

Armando e Janet stanno insieme? Nella puntata di Uomini e donne in onda oggi, giovedì 23 gennaio 2020, Incarnato e l’amica di quest’ultimo hanno chiarito davanti a Maria De Filippi di essere soltanto ex fidanzati e di aver avuto una comune esperienza nel lavoro. In studio, però, il confronto diretto – tra il cavaliere del Trono Over e la donna – ha letteralmente scaldato gli animi, generando furibonde liti e scontri diretti tra i protagonisti del programma. Ecco i video da Witty tv e Mediaset Play con tutti contro tutti.

continua a leggere sul sito di riferimento