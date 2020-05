Melanie ha vinto la sfilata di Uomini e donne dal tema Prova ad arrenderti. Nella puntata di oggi, mercoledì 6 maggio 2020, la dama del Trono Over è arrivata prima in classifica, davanti a Roberta, Arianna, Aurora, Maria, Patrizia, Eleonora e Caterina. Ecco i video da Witty tv per rivedere le singoli sfilate.

Roberta

Arianna

Aurora

Maria

Melanie

Patrizia

Caterina

Eleonora

continua a leggere sul sito di riferimento