Nella puntata di Uomini e donne di oggi, mercoledì 4 marzo 2020, Gemma e Tina hanno divertito i presenti in studio e gli spettatori da casa con la simpatica gag della sedia. “Maria non mi fido” l’immediata reazione della Galgani. “Gemma non ti sedere” l’urlo – avvertimento arrivato da parte di una signora del pubblico. Il video da Witty tv e Mediaset Play.

