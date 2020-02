Gemma piange “a secco” per le critiche di Tina. Nella puntata di Uomini e donne di oggi, mercoledì 12 febbraio 2020, la dama del Trono Over è scoppiata in lacrime per le accuse sulla rottura con Emanuele. Il video da Witty tv e Mediaset Play.

continua a leggere sul sito di riferimento