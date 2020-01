Oggi, a Uomini e donne, spazio allo sconforto di Gemma Galgani per il nuovo cavaliere Marcello. Nella puntata di questo mercoledì 22 gennaio 2020, Tina Cipollari interviene in “soccorso” della dama, dopo che il cavaliere – che la diretta interessata ha baciato in esterna – ha deciso di fare un’uscita anche con Anna. Il video da Witty tv e Mediaset Play.

