Giovanna Abate e Alessandro Graziani fanno pace in esterna. La tronista e il corteggiatore di Uomini e donne hanno trascorso del tempo insieme in riva al mare, tra coccole e apprezzamenti reciproci. Le immagini sono state registrate prima del Dcpm del 4 marzo 2020, ma sono andate in onda nella puntata di oggi, mercoledì 22 aprile. Rivediamole, allora, grazie ai video da Witty tv e Mediaset Play.

