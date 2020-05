Uomini e donne oggi, Giovanna e Alchimista: benda in esterna e sorpresa in studio | Video Witty tv

Continua la conoscenza – giallo tra Giovanna Abate e Alchimista. Nella puntata di Uomini e donne di oggi, venerdì 8 maggio 2020, la tronista e il corteggiatore hanno avuto primi contatti in studio. A sorpresa, in esterna il ragazzo ha bendato la diretta interessata e in studio le ha rivolto teneri parole. Ecco i video da Witty tv.

Il primo contatto tra Giovanna e Alchimista

Alchimista continua a non svelarsi

Giovanna cerca di indovinare il nome del corteggiatore

continua a leggere sul sito di riferimento