Da oggi Uomini e donne è tornato su Canale 5. La prima puntata dell’anno, in onda nel pomeriggio di questo martedì 7 gennaio 2020, si è aperta con la nuova esterna tra Juan Luis e Gemma. “Lascia stare. Non sono l’uomo per te” la dura reazione di Ciano alle parole della Galgani. Intanto, in studio, anche Tina Cipollari ha fatto delle precisazioni: “Io protettiva con Gemma? Non è vero quello che hanno scritto“. Ecco il video da Witty tv e Mediaset Play.

