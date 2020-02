Uomini e donne oggi: la caduta di Barbara De Santi e il lancio di scarpa e biscotto contro Marcello | video Witty tv

Nella puntata di Uomini e donne di oggi, giovedì 6 febbraio 2020, Barbara De Santi è caduta in studio, con tanto di lancio di scarpa e biscotto contro Marcello; cibo che, successivamente, la dama del Trono Over ha anche raccolto da terra e mangiato. Innervosita dalle parole del cavaliere, infatti, la diretta interessata ha avuto una brutta reazione, per la quale si è poi anche scusata. “Sicura che stai bene oggi?” il commento sorpreso di Gianni Sperti. Ecco il video da Witty tv e Mediaset Play con tutti i momenti prima e dopo la scarpa lanciata in studio (era già successo con la corteggiatrice Giovanna).

