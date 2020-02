Uomini e donne oggi, la sfilata “Ghiaccio bollente” con le dame del Trono Over | video Witty tv

Nella puntata di Uomini e donne di oggi, venerdì 14 febbraio 2020, le dame del Trono Over hanno, in qualche modo, omaggiato la Festa di San Valentino, proponendo ai telespettatori una nuova sfilata a tema “Ghiaccio bollente“. Oltre a Veronica, infatti, a sfilare in passerella sono state anche:

Antonella;

Alessia;

Valentina Autiero;

Anna Tedesco;

Carlotta;

Diana;

Aurora;

Simonetta;

Roberta;

Arianna. Ecco qui anche i video da Witty tv e Mediaset Play con la sfilata di Gemma Galgani – Eva Kant, Barbara De Santi e Valentina M. Arrivederci a lunedì 17 febbraio 2020 con una nuova puntata di Uomini e donne.

