Uomini e donne oggi, Marcello Michisanti e gli altri cavalieri sfilano in versione “Uomo che non deve chiedere mai” | video Witty tv

Nella puntata di Uomini e donne di oggi, venerdì 7 febbraio 2020, Marcello Michisanti e gli altri cavalieri del Trono Over hanno sfilato in passerella in versione “Uomo che non deve chiedere mai“.

Oltre a Marcello, durante l’odierna puntata c’è stato anche spazio per la sfilata di Amedeo, Marco, Jean Pierre ed Enzo; ognuno dei cavalieri ha proposto agli spettatori la propria personale rivisitazione del nuovo tema da passerella.

I video da Witty tv e Mediaset Play.

Qui anche le sfilate di Massimiliano, Erik, Mattia e Simone.

continua a leggere sul sito di riferimento