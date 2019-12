Uomini e donne oggi non va in onda, ecco quando torna nel 2020

Uomini e donne oggi non va in onda. Il people show di Maria de Filippi, a partire da lunedì 23 dicembre 2019, chiude i battenti per le festività natalizie 2019. Tornerà nel 2020 nei palinsesti mediaset, precisamente martedì 7 gennaio 2020, visto che lunedì 6 gennaio è la festa dell’epifania.

Uomini e donne oggi non in onda, pausa natalizia 2019

Il People Show di successo di Fascino va in vacanza e tornerà il 7 gennaio 2020. L’ultima puntata di questo anno di Uomini e donne è andata in onda venerdì scorso su Canale 5. Al posto della trasmissione, Canale 5, dedicherà spazio ad alcuni film natalizi.

Sospesa anche la soap opera Beautiful, mentre Una Vita e Il Segreto proseguiranno la loro programmazione anche nelle festività natalizie, tranne che nei giorni festivi come il 25 dicembre.

L’ultima settimana di programmazione del 2019 di Uomini e Donne ha regalato alla trasmissione Mediaset il record d’ascolti: l’appuntamento del 18 dicembre, ad esempio, che ricordiamo era dedicato al Trono Over e alla vicissitudini sentimentali di Gemma Galgani, ha ottenuto quasi il 26% di share, chiaro segno che i telespettatori preferiscono di gran lunga la messa in onda del trono over anziché quella del trono classico.

Nel trono classico, infatti, sembrano non fare colpo sui telespettatori le vicende di Carlo e Giulio Raselli, almeno rispetto a quelle dei cavalieri e delle dame over.

Si invertirà il trend nel 2020? Chissà, vedremo. Appuntamento quindi nel 2020 con Uomini e Donne.

