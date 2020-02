Valentina Autiero offesa per le critiche ricevute per la sfilata? Nella puntata di Uomini e donne di oggi, venerdì 7 febbraio 2020, la dama del Trono Over ha deciso di non votare le nuove esibizioni in passerella. “Cattiveria, non gioco più” le sue parole in trasmissione. “Siete senza cervello” la critica di Tina Cipollari. Il video da Witty tv e Mediaset Play.

continua a leggere sul sito di riferimento