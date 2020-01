Uomini e Donne Over: Ida in lacrime, problemi con Riccardo?

Nuova registrazione di Uomini e Donne Over. Ida era in lacrime in studio e alle domande su Riccardo non ha voluto rispondere, ma è scoppiata a piangere. Cosa sarà accaduto questa volta? Ecco tutte le anticipazioni provenienti dall’ultima registrazione del programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Uomini e Donne Over: Ida e Riccardo si sono lasciati?

E’ stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne Over. Secondo le talpe de Ilvicolodellenews.it l’anticipazione più interessante riguarderebbe proprio la coppia composta da Ida e Riccardo. Cosa è accaduto? Come segnalato in precedenza, nelle Instagram Stories di lei si era ben capito che qualcosa non andava come previsto.

Ida è tornata comunque nello studio di Uomini e Donne Over, dove tutto ha avuto inizio, per una sfilata davvero particolare ed importante. La dama, però, non ha retto alle emozioni, ovvero non è riuscita a far come se nulla fosse e a continuare il suo cammino senza lasciar trasparire ciò che provava.

Alla domanda su come andasse con Riccardo, infatti, Ida non è riuscita a mentire e ha preferito non rispondere. Peccato che poco dopo sia scoppiata a piangere. A quel punto le domande dei presenti si sono fatte un attimo più insistenti, ma Ida non ha voluto comunque parlare dell’accaduto e ha continuato a piangere.

Cosa sarà accaduto? Il mistero si infittisce. Fino a pochi giorni prima infatti i due sembrano felici e più innamorati che mai. Ida stava anche visitando alcuni atelier in cerca dell’abito da sposa, o almeno così sembrava. Quantomeno, però, nella precedente registrazione Ida e Riccardo erano insieme e felici. A parte qualche piccola lite quotidiana, tutto sembrava andare a gonfie vele.

Va sottolineato inoltre che Riccardo non era presente in studio. A Uomini e Donne Over, per la nuova registrazione, si è presentata solo Ida.

Uomini e Donne Over: Gemma e i baci troppo umidi

Cos’altro è accaduto? A quanto pare Gemma ha scambiato con il suo nuovo corteggiatore un bacio troppo umido che l’ha indisposta. Possibile? Sì.

La dama torinese si è attirata le ire di tutti sottolineando questo particolare e dicendo di voler chiudere con l’uomo perché quest’ultimo le aveva dimostrato di voler andare al sodo. Peccato che lei non sentisse, per lui, tutto quel trasporto provato, però, in precedenza con altri corteggiatori.

Sentendo queste parole e vedendo l’atteggiamento dell’”acerrima nemica” Tina ha così lanciato un appello a tutti gli ex della Galgani. Chi di loro si presenterà in studio per raccontare i particolari sulla relazione con Gemma?

