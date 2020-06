Uomini e donne, puntata del 9 giugno 2020 con le scelte di Carlo e Sara | Video Witty Tv

L’ultima puntata dell’edizione 2019-2020 di Uomini e donne è andata in onda oggi, martedì 9 giugno. La 24esima stagione dell’amato programma di Canale 5 si è conclusa con due puntate di scelte: ieri quella di Giovanna Abate, che ha voluto Sammy Hassan al suo fianco, ed oggi pomeriggio la scelta di Sara Shaimi e dell’altro tronista Carlo Pietropoli.

Sara ha scelto come nuovo fidanzato il corteggiatore Sammy Di Meo. Carlo, invece, ha optato per la bella Cecilia Zagarrigo, con i due protagonisti di Uomini e donne che non hanno potuto scambiarsi un vero e proprio bacio perché divisi dal plexiglass.

Ecco i video da Witty Tv e Mediaset Play con tutte le news venute fuori dall’ultima puntata del programma: dal pre – scelta di tronisti e corteggiatori, ai successivi commenti dei protagonisti.

