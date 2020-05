Uomini e donne: riassunto della puntata di oggi, 6 maggio 2020

Uomini e donne è tornato ufficialmente in onda su Canale 5 con la versione tradizionale. Da lunedì 4 a mercoledì 6 maggio 2020, il programma ha mostrato ai telespettatori le ultime news sul Trono Over, anche farcendole con alcune novità sul Trono Classico, come la più regolare presenza in trasmissione di Giovanna Abate, il corteggiatore con la maschera che si fa chiamare Alchimista e il debutto di nuovi protagonisti in studio.

Uomini e donne: riassunto puntata di oggi, 6 maggio 2020

La puntata di oggi di Uomini e donne si è aperta con un nuovo scontro tra Sirius (Nicola Vivarelli) e Tina Cipollari. Alla parola mummia il corteggiatore è balzato sulla sedia e l’opinionista è passata al contrattacco.

In studio si è parlato di una crociera di Gemma col bel corteggiatore e Tina ha più volte ironizzato sul rapporto tra la dama di 70 anni e il bel modello 26enne, la cui differenza d’età sta facendo parecchio discutere in trasmissione e a casa.

L’altra parte della puntata di oggi pomeriggio è stata invece dedicata alle sfilate della dame del Trono Over e al collegamento a distanza tra Giovanna Abate e Sammy Hassan. Ma come sono andate le cose?

Scontro tra Sammy e Giovanna a UeD

A vincere l’odierno appuntamento in passerella, dedicato al tema “Prova ad arrenderti”, è stata la nuova dama Melanie, mentre tra la tronista e il corteggiatore c’è stato un duro scontro, che ha coinvolto anche Gianni Sperti.

A chiudere il cerchio, nel mezzo di sfilate e liti, ci ha pensato Roberta, che ha lanciato alcune frecciatine alla “rivale in amore” Veronica. Di Padua, infatti, ha dichiarato che il cavaliere Giovanni sarebbe “troppo semplice” per Ursida.

Appuntamento a domani, allora, con una nuova puntata di Uomini e donne. Intanto, ecco il riassunto con i principali fatti trasmessi oggi all’interno dell’amato programma d’amore di Canale 5.

continua a leggere sul sito di riferimento