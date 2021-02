Uomini e Donne, Riccardo è uscito con Antonella, ma Roberta reagisce male: “perchè lo fai?” | Video Witty Tv

A Uomini e Donne è il momento di Riccardo che è uscito con Antonella. La dama sulla cena con il cavaliere: “ha il suo carattere, è particolare come persona. Sono stata bene con lui, a tratti è simpatica anche“. Roberta nel parterre non era a conoscenza della cosa: “sapevo che era uscito per una colazione”, ma la De Filippi precisa “la colazione è stata con Elisabetta”.

Roberta è molto provata nel scoprire che Riccardo sta uscendo con altre donne. “Quando lui mi chiama gli rispondo sempre o a non andare quando lui mi cerca. Perchè fai questo? Lo sai cosa provo, perchè lo fai?” domanda la dama, ma Riccardo si difende “a me staccare e dimenticare tutto quello che avevamo è anche difficile”

Ecco il video Witty Tv .

