Uomini e Donne, Riccardo vs Gemma: “te le vai a cercare”. La replica del nuovo corteggiatore: “cerchi solo visibilità” | Video Witty Tv

A Uomini e Donne volano stracci fra Riccardo e Gemma: a cominciare è proprio il cavaliere, ma la dama reagisce duramente.

La discussione inizia dal cavaliere che commenta l’ingresso del nuovo corteggiatore “giovane” per Gemma:”non dovevi proprio farlo entrare, sei tu che te le vai a cercare”. Andrea, il nuovo corteggiatore Andrea, ribatte “non sono venuto a cercare visibilità come fai tu. Sono venuto per conoscere Gemma“.

Anche Gemma ne ha per l’ex di Ida Platano: “io non sono te, tu non sei me. Una persona arriva per me ed io la faccio entrare. Sono qua per conoscere persone. Lasciami in pace”. Riccardo non si ferma, continua a parlare, ma la Galgani “basta non mi interessa. Pregherei di non entrare più nelle mie cose, ti prego perchè altrimenti esplodo. Dato che hai detto che non mi conosci, lasciami perdere. Non è un ricatto, è un invito”.

Ecco il video Witty Tv con lo scontro fra Riccardo e Gemma a Uomini e Donne.

continua a leggere sul sito di riferimento