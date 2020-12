Uomini e Donne, Roberta chiude con Riccardo, Maria De Filippi: “se tornasse Ida?” | Video Witty Tv

Ennesima crisi fra Roberta e Riccardo a Uomini e Donne: la dama è molto delusa, ma il cavaliere non è da meno.

Roberta decide di chiudere con Riccardo: “sei tornato su di me come ripiego perchè non è andata con Brunilde. Non è che se trovi un muro in un primo momento ti fermi“. Il cavaliere replica: “ho dubitato di te quando sei ritornata ad uscire con Michele“.

Maria De Filippi fa notare: “non senti una cosa importante per Roberta, se entra Ida…“, ma Riccardo precisa “le ho già dato una grande dimostrazione. Tu fai qualcosa di più, non è il fatto dell’esclusiva, ma esci con una persona a cui non eri più interessata e poi cosa fai? Ci esci?“. Roberta dal canto suo parla di “ripensamento” verso Michele.

Ecco il video Witty Tv con il confronto fra Riccardo e Roberta a Uomini e Donne.

