Uomini e Donne, Roberta chiude con Riccardo: “non voglio fare l’harem”. Poi balla con Maurizio | Video Witty Tv

Roberta di Padua a Uomini e Donne chiude la conoscenza con Riccardo Guarnieri. E’ la dama la prima a parlare: “ho fatto un errore, le avevo chiesto di non vedere nessun’altra, avevo voglia di viverci questo momento e riprovare davvero a due“. L’ex di Ida Rendano precisa “ho piacere a sentirti e vederti, ma non voglio illuderti. Darti l’esclusiva potrebbe pensare a qualcosa in più, ma non me la sento“. Roberta chiude la conoscenza: “non voglio fare l’harem. Non c’è un sentimento da parte mia“. Poi decide di ballare con Maurizio…

Ecco il video Witty Tv di Roberta e Riccardo a Uomini e Donne.

continua a leggere sul sito di riferimento