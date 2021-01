Uomini e Donne, Roberta rivela: “Michele ha una fidanzata fuori” | Video Witty Tv

A Uomini e Donne si torna a parlare della conoscenza fra Riccardo e Roberta. Tra i due qualcosa non va, ma per la dama c’è un nuovo cavaliere: si tratta di Federico, un 28enne di Brescia che lavora in banca.

A sorpresa però Roberta si ritrova a parlare di Michele rivela: “ha una fidanzata fuori. Sui social ho visto una foto con una ragazza, ha fatto delle dichiarazioni e dei post in cui si capiva benissimo che era preso da qualcuno che non ero io“.

Ecco il video Witty Tv .

