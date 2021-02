Uomini e Donne, Sabina molla Claudio: “io chiudo, ha sminuito tutto. Non lo trovo giusto” | Video Witty Tv

A Uomini e Donne si parla di Sabina e Claudio. La conoscenza tra i due procede, ma la dama è molto frenata: “non ce la faccio a continuare, mi spiace, ma io chiudo“.

La dama molla Claudio: “lui è andato a sminuire tutto ciò che c’è stato tra di noi, non lo trovo giusto. Penso di meritare di meglio” – precisa la dama – “ho aspettato questa settimana, ma non ho notato niente. Ho davanti a me un amico. Sabato siamo usciti per andarci a fare una passeggiata, non c’è un minimo di contratto fisico“.

Ecco il video Witty Tv .

