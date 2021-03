Samantha dopo la scorsa puntata di Uomini e Donne raggiunge in camerino Roberto.

“Sono venuta per capire cosa ti piace di me, parlo anche della sola cosa fisica” – precisa la tronista del dating show si Canale 5 – “sono venuta per capire perchè ti piaccio, che cosa senti o non senti“. Il corteggiatore dal canto suo ribatte: “ti ho visto e mi sono detto ‘mi piace’. In generale sei una ragazza che a me piace“.

Ecco il video Witty Tv .

continua a leggere sul sito di riferimento