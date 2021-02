Uomini e Donne, Samantha e l’eliminazione di Francesco: “non hai attrazione fisica verso di me” | Video Witty Tv

A Uomini e Donne Samantha ha un nuovo confronto con il corteggiatore Francesco. Dopo la polemica della scorsa settimana, Francesco ha deciso di eliminarsi: “quando due persone non si conoscono si cerca di percepire messaggi che l’altra persona ti manda. Il messaggio che avevo mandato era ironico e stato detto male“.

La tronista replica: “non hai attrazione fisica verso di me, basta dirlo. Ti avevo anche tenuto perchè anche se fisicamente non sei il mio tipo hai dimostrato di avere il carattere“. Il corteggiatore però ribatte e nasce la discussione “tu hai tirato fuori l’aspetto fisico“.

Ecco il video Witty Tv .

