Uomini e Donne: Sammy e Giovanna annunciano che si sono lasciati. Le loro motivazioni

Dopo i molti rumors di queste settimane sulla fine della relazione tra Sammy Hassan e Giovanna Abate, oggi arriva la conferma dai diretti interessati dalle pagine di Uomini e e Donne Magazine. I due in una intervista rilasciata al settimanale hanno spiegato le motivazioni di questa scelta.

Uomini e Donne: Sammy e Giovanna al capolinea, la storia finisce a poco più di un mese dalla scelta

Era il 3 giugno 2020 quando Sammy e Giovanna sono usciti dalla studio di Uomini e Donne mano nella mano, per viversi fuori. Lui nella risposta finale disse alla tronista: “Avrei mille motivi per dirti di no, ma ti dico si, Proviamo”. In effetti, il loro rapporto era fortemente litigioso e polemico e nessuno avrebbe scommesso su di loro come coppia. Consumata forse la passione dei momenti iniziali si sono resi conti che sono troppi diversi e che le esperienze di vita vissute da entrambi, profondamente differenti.

Lui è separato con un figlio mentre lei è alla ricerca della “favola”, del principe azzurro completamente preso e perso nelle sue grazie. Dispiace un po’ per questa ragazza, che benchè abbia una intelligenza vivace e una personalità forte, cada sempre sul medesimo errore. L’amore non è solo passione bruciante, se già ci sono troppe incomprensioni caratteriali è meglio girare al largo.

D’altronde anche lei è parecchio polemica e gelosa per cui dovrebbe smussare anche i suoi lati caratteriali. Ma c’è tempo, e come disse qualcuno..in questi casi è gentiluomo.

Sammy Hassan e le motivazioni che lo hanno portato a mettere un punto alla storia

Ma veniamo alle loro motivazioni sulla scelta di separarsi, rilasciate al Magazine Uomini e Donne.

Giovanna è una bellissima persona, ma ci sono troppe differenze tra noi. Non accetto che qualcuno mi dica che io abbia risposto di “sì” per business. […] Ci siamo lasciati. E’ un fatto risalente alla prima settimana di luglio e se abbiamo aspettato a esternarlo in modo esplicito è solo perché prima di quel momento non eravamo ancora arrivati alla chiusura totale. Ora mi sento stanco è svuotato per tutto quello che ho vissuto in questo mese di frequentazione.

Hassan ha inoltre aggiunto

Mi aspettavo di poter vivere il rapporto al di fuori in modo più pacato, leggero, ma non per questo meno importante: semplicemente con serenità. Purtroppo così non è stato, le discussioni sono diventate all’ordine del giorno, finché mi sono sentito esausto di litigare per tutto. La lontananza non ci ha aiutato, perché se in una discussione puoi guardarti negli occhi, con quegli sguardi che c’hanno sempre unito, e voltare pagina, la distanza non te lo consente.

Penso che Giovanna non sia pronta ad affrontare una storia con una persona come me, perché probabilmente certe esperienze di vita può comprenderle solo chi ha un passato simile…

Sammy è un fiume in piena e dalle sue dichiarazioni si intuisce che esce da questo rapporto completamente destabilizzato.

La verità di Giovanna Abate sulla rottura con Sammy a poco più di un mese dalla scelta

Ho sperato che le cose potessero andare diversamente, ma non si può costruire una storia da soli. Ho preferito non agire d’impulso, non far parlare Ia rabbia e il dispiacere prima di aver metabolizzato. In questo mese ho sperato più volte che le cose si potessero sistemare e non vi nego che, la settimana scorsa, ero ancora incredula per quello che stava accadendo. Una relazione che non ha avuto tempo di trasformarsi in altro.

Mi son dovuta rendere conto che questa voglia c’era solo da parte mia e per questo mi soffermerei a parlare della volontà poichè è quella che è mancata una volta usciti da lì piuttosto che dei problemi che non hanno fatto andare avanti il nostro rapporto, perché lo troverei alquanto ridicolo, considerando che non abbiamo neanche avuto il tempo di conoscerci davvero e di riscontrarli realmente.

Credevo fosse arrivato anche per me il momento di vivermi la mia favola. Ad oggi, a mente lucida, mi ritrovo a superare quest’ennesima delusione per via di scelte fatte con il cuore; probabilmente se avessi usato più razionalità sarei andata verso un porto più sicuro, ma non sarei stata totalmente me stessa. La delusione è tanta: oggi raccolgo i cocci e riparto da me… e spero che arrivi il momento in cui verrò ricambiata. Sbagliando, prima o poi commetterò l’errore giusto.

