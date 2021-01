Uomini e Donne, scontro Sophie e Giorgio: “non sei la principessa di nulla” | Video Witty Tv

A Uomini e Donne l’esterna fra Sophie e Giorgio va davvero male.

“Io pretendo a 19 anni di avere qualcuno che mi dia passione, non sessuale, ma passione che ci può essere in una chiacchierata, in una discussione” – precisa la tronista con il corteggiatore che replica “tu sei fuori di testa. Hai finito la puntata che era tutto apposto. Ti sei ripresa perchè io ho reagito ad una cosa che non ho visto, forse non hai capito che non sei la principessa di nulla“.

La discussione prosegue con Sophie che rivela: “sono andata via delusissima dalla puntata, io ho bisogno di fuoco, vengo in esterna e tu sei pronto a cantare La vie en Rose“, ma il corteggiatore Giorgio ribatte: “non prendermi in giro, fuori non c’è il principe né la principessa. Non fare il cinema, fuori c’è la vita reale.“.

Ecco il video Witty Tv con lo scontro fra Sophie e Giorgio.

