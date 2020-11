Uomini e Donne, Serena contro Michele: “mi hai preso per il cu*o” e Gianni… | Video Witty Tv

Tutti contro Michele a Uomini e Donne: dopo il no di Roberta, anche Serena cambia idea e Gianni lo attacca. Puntata non facile per il bel cavaliere napoletano “smascherato” dalle sue corteggiatrice. Serena racconta: “lui ha tirato in mezzo Giulia, io ho solo chiesto cosa fosse successo con Roberta e lui ha detto che ci è rimasta male per la sua nuova conoscenza“. Gianni non perde occasione per sottolineare: “hai scelto Serena come seconda scelta”. La dama alla fine sbotta: “mi hai preso per il cu*o, non sopporto la presa in giro“.

Ecco il video Witty Tv con l’attacco di Serena e Gianni a Michele a Uomini e Donne.

