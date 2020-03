Uomini e donne, su Witty tv il casting speciale per Gemma e Giovanna: “Corteggia con le parole”

Piccola sorpresa per i fan di Uomini e donne. Dopo che il dating show di Canale 5 è stato sospeso per l’emergenza Coronavirus in Italia, ora dal programma hanno deciso di coinvolgere online i telespettatori del Trono Over e del Trono Classico. Ma di cosa si tratta?

Uomini e donne, su Witty tv il casting speciale per Gemma e Giovanna

Interrotta, almeno per il momento, la programmazione di Uomini e donne nel pomeriggio di Canale 5, da ieri, 30 marzo 2020, su Witty tv e sui canali social della trasmissione è apparso questo annuncio.

Così recita infatti il messaggio pubblicato, anche a corredo di un’immagine che vede Galgani e Abate distanziate da una chat telefonica: “Vuoi corteggiare Gemma o Giovanna? Iscriviti su Wittytv.it o chiama il numero 0637351664“.

Ma riusciranno o no gli eventuali spasimanti della dama torinese e della tronista romana ad arrivare in studio? O questi nuovi casting creati ad hoc non produrranno grossi effetti nel racconto televisivo?

Intanto, l’iniziativa sembra sia stata apprezzata sui social. Tra i commenti, c’è chi ha colto la palla al balzo per invocare il ritorno in onda del programma e chi ha voluto bollare con soddisfazione l’idea di tenere compagnia a chi sta a casa.

Quando torna in onda Uomini e donne?

Un’idea, quella per il web, che in qualche modo fa ritornare in onda Uomini e donne, dopo che dallo scorso lunedì 16 marzo 2020 il programma di Canale 5 è già stato ufficialmente sospeso dal palinsesto.

Ma quando tornerà in onda la trasmissione? Al momento, non è chiaro se esista una prima data utile per il ritorno in tv del dating show, anche se si ritiene che almeno parte della programmazione di Mediaset possa riaprire i battenti a partire da maggio.

Sarà così anche per Uomini e donne?

