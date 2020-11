Uomini e Donne, Tina a Gemma: “Maurizio e gli altri uomini non ti vogliono” | Video Witty Tv

Volano stracci fra Tina e Gemma a Uomini e Donne. La Cipollari non è nemmeno rientrata in studio che ricomincia a scontarsi con la dama di Torino. “Bentornata Tina” – dice Gemma, ma la reazione della Cipollari è tutt’altro. “Ho seguito il tuo sfogo e per l’ennesima volta mi dai una colpa che io non penso di avere” – precisa l’opinionista – “questi tuoi “uomini” non sono intenzionati ad avere una conoscenza con te, non sono condizionati da me, non ti inventare nulla. Maurizio non è interessato a te! Loro non ti vogliono“.

Ecco il video Witty Tv con lo scontro fra Tina e Gemma e Uomini e Donne.

