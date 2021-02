Uomini e Donne, Tina cambia la voce a Gemma in studio: grandi risate per tutti | Video Witty Tv

A Uomini e Donne, Tina si appropria del mixer audio e modifica la voce di Gemma in quella di una papera. Risate in studio. Intanto Maurizio il poeta conferma di non essere interessato a Gemma. La dama è in difficoltà: “ho delle riserve su di lui. Non ho mai detto che non sono interessata, è una conseguenza del fatto che lui non fosse interessato a me. E’ nato tutto con dei fraintendimenti tra di noi“, ma Tina ha ridire “a te non piaceva sin dall’inizio, lo hai anche deriso quando recitava la poesia“. La Cipollari: “ritorna nel cortile oca, vai a bere un pò d’acqua“.

