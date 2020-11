Uomini e Donne, Tina contro Gemma: “sei vergognosa”. Cosa ha fatto la dama? | Video Witty Tv

Gemma questa volta l’ha combinata davvero grossa ad Uomini e Donne visto che Tina, da casa, sbotta di brutto. Cosa è successo? La Galgani è uscita con due cavalieri: prima Biagio e poi con Maurizio. Tina è sconvolta dalla cosa e senza girarci intorno domanda a Maurizio: “andiamo al sodo, fisicamente sei attratto da lei?” e lui replica “ho accettato perché mi ha chiesto il numero di telefono. In puntata mi aveva introdotto e visto che è una persona che quando vedevo in tv mi piaceva ho deciso di darle il numero. Mi piace come donna“.

Da casa Tina è su tutte le furie: “Gemma sei vergognosa“, ma la dama si difende: “dove sta scritto che Biagio può avere 2/3 donne ed io no? Una donna non può ad un certo punto permettersi di dire io….“.

Ecco il video Witty Tv con l’ennesimo scontro fra Tina e Gemma a Uomini e Donne.

