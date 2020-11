Uomini e Donne, Tina da casa a Gemma: “sei un’avventuriera!” | Video Witty Tv

Anche se in quarantena a casa Tina non risparmia Gemma a Uomini e Donne. Seppur a distanza l’astio tra le due indiscusse “regine” del dating show di Maria De Filippi non si placa. L’occasione arriva quando Sabina, rivale di Gemma nella conoscenza con Biagio, rivela: “lui voleva dormire con me“, ma la dama ha rifiutato l’invito del cavaliere. Gemma è sorpresa dalla cosa, anzi è stranita dal comportamento del cavaliere. Tina urla da casa: “sei un’avventuriera!“.

Ecco il video Witty Tv con l’imperdibile commento di Tina sulla “rivale” Gemma a Uomini e Donne.

