Uomini e Donne, Tina due di picche dal nuovo corteggiatore di Gemma | Video Witty Tv

Due di picche per Tina Cipollari a Uomini e Donne: Andrea, il nuovo corteggiatore di Gemma: “sono qui per lei, non per te”. Cosa è successo?

In studio si discute, ma Maria De Filippi informa Gemma che è arrivato per lei un nuovo corteggiatore di 41 anni. Si tratta di Andrea che, nemmeno è entrato, che viene coinvolto da Tina: “ti è mancata la figura della nonna vero?”, ma il corteggiatore risponde a tono: “assolutamente no, sono venuto per Gemma, non per te”.

Andrea chiede di poter parlare “buonasera ho 41 anni da Roma”, ma Tina interviene ancora ironizzando “ho avuto un colpo di fulmine”, ma Andrea le dà un 2 di picche: “mi fa piacere, ma non sei il mio tipo, sono venuto per la signora Gemma”.

Ecco il video Witty Tv con lo scontro fra Andrea e Tina a Uomini e Donne.

