Uomini e donne, Tina offende Gemma e lei piange: l’audio è da censura | Video Witty tv

Tina offende Gemma a Uomini e donne e l’audio è da censura. Nella puntata di oggi, giovedì 30 aprile 2020, l’opinionista è tornata ad attaccare la dama con frasi come “Sei falsa!», “Ti devi vergognare!» e “Sei una…»; dal labiale, la parola non udita su Canale 5 sembrerebbe essere “donnaccia». La diretta interessata, allora, è scoppiata di nuovo a piangere e ha così replicato alle dure accuse della “rivale”: “Sei velenosa, di una cattiveria incredibile». Ecco i video da Witty tv e Mediaset Play con l’ennesimo scontro tra Gemma e Tina in trasmissione.

