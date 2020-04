Uomini e donne torna in onda: svelati data e meccanismo delle nuove puntate

Finalmente una buona notizia. Dopo lo stop per l’emergenza Coronavirus, Uomini e donne tornerà in onda – almeno così pare – prima della fine di aprile 2020 e con puntate inedite che funzioneranno anche in maniera un po’ diversa dal solito.

Quando torna Uomini e donne? Il programma di Canale 5 ricomincia da lunedì 20 aprile 2020

A svelare del ritorno in tv di Uomini e donne sono stati gli amici di “Bubino Blog”. Sul profilo Twitter del sito di televisione, è apparso questo post che annuncia così quando ricomincerà il popolare programma di Canale 5:

“Lunedì 20 aprile – si legge in rete – torna Uomini e donne con la nuova formula “stare vicini da lontani”, nel rispetto delle norme vigenti”; il riferimento è, ovviamente, alle ultime disposizioni governative che vietano il contatto tra persone e gli assembramenti.

Lunedì 20 aprile torna #UominieDonne con la nuova formula “stare vicini da lontani”, nel rispetto delle norme vigenti. Il crollo degli ascolti pomeridiani di Canale 5 non poteva reggere a lungo senza, che piaccia o meno, il suo vero pilastro (di ascolti e incassi pubblicitari). — BubinoBlog (@bubinoblog) April 9, 2020

A confermare la data, sempre su Twitter, è stato anche Giuseppe Candela. Secondo il giornalista di “Dagospia”, “Mediaset corre ai ripari” dopo che l’assenza forzata della trasmissione dal daytime di Canale 5 “aveva fatto crollare gli ascolti del pomeriggio”.

#uominiedonne torna in onda con puntate inedite dal 20 aprile. Mediaset corre ai ripari: la sua assenza aveva fatto crollare gli ascolti del pomeriggio con ripercussioni sulle soap e su #pomeriggio5. — Giuseppe Candela (@GiusCandela) April 9, 2020

Uomini e donne riprende con un nuovo meccanismo: ecco come funzioneranno le nuove puntate

Il precedente annuncio di casting speciali l’aveva in qualche modo fatto capire. Salvo colpi di scena, saranno Gemma Galgani del Trono Over e Giovanna Abate del Trono Classico le protagoniste di queste nuove puntate di Uomini e donne 2020.

Un nuovo meccanismo, dunque, confermato anche dalla storica autrice del programma, Raffaella Mennoia, che ieri sul suo profilo Instagram aveva già anticipato – e con queste parole – il ritorno in onda della trasmissione:

“Stiamo lavorando per voi..con la speranza di farvi un po’ di compagnia..ci siamo quasi..ma senza assembramenti..stare vicini da lontani”.

