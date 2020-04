Uomini e donne “torna in studio con tutti i suoi ospiti». Da lunedì 4 maggio 2020, infatti, il programma di Canale 5 abbandona l’edizione “virtuale” in onda per due settimane e ritorna nel pomeriggio della rete con la versione tradizionale, che vede protagonisti i volti del Trono Over e del Trono Classico. Ad annunciarlo in via ufficiale è stato un promo di Mediaset, pubblicato anche sulle pagine di Witty tv. Ecco il video per rivederlo.

