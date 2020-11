Uomini e Donne, tra Gemma e Maurizio c’è attrazione fisica? Valentina contro la dama e Tina indaga | Video Witty Tv

Gemma e Maurizio stanno uscendo insieme a Uomini e Donne, ma qualcosa non torna a Tina che indaga. Non solo a remare contro c’è anche la “terza incomoda” Valentina che invita il cavaliere “stai attento che le piacciono tutti subito!”. La Galgani è furiosa: “ma come ti permetti di dire una cosa del genere. Tu comincia a parlare di te e di quello che provi e non parlare di quello che faccio e provo io. Sei qua per lui e parla del rapporto che hai con lui“. Maurizio interviene: “finitela di discutere, lo apprezzo“.

Ma non finisce qui, visto che Tina cerca di capire che tipo di rapporto c’è tra i due. Anche Maria De Filippi domanda a Gemma “cosa ti piace di Maurizio?” con la dama che risponde :”oltre che fisicamente, io e Maurizio parliamo di tutto“. Anche Maurizio conferma: “non sempre trovi una persona con cui parlare. Io l’ho detto che a me una donna deve piacermi anche di te“. Tina allora sbotta “ok la testa, ma lei fisicamente ti piace? Quando sei vicino a lei senti un trasporto fisico? Non è che si viene qui a fare nuove amicizie“.

Il cavaliere precisa “mi piace come donna” e spiega come mai non è scattato il bacio: “per me è importante come anche dormire insieme è na cosa molto intima“.

Ecco il video Witty Tv con protagonisti Gemma e Maurizio a Uomini e Donne.

