Uomini e Donne, trono Classico: ecco quando torna in tv e come si svolgerà il programma di Maria de Filippi

Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi torna lunedì 4 maggio con il Trono Classico. Vi spieghiamo come si svolgerà e quali saranno le anticipazioni sul programma pomeridiano di Canale 5.

Una data precisa è quella che gli italiani hanno ben scritta nella mente: lunedì 4 maggio. Il nostro paese, infatti, passerà alla cosiddetta Fase Due che ieri sera il Premier Conte ha illustrato. Certo non tutto è chiaro dal momento che ci sono molte perplessità in merito, su cosa veramente cambierà, ma ci avviamo verso una lenta riapertura del Paese.

Anche Maria De Filippi tenta di ripristinare un clima di normalità all’interno del dating show, nella fattispecie del Trono Classico, perché la nuova versione del programma, quella digitale, basato sulla chat e la scrittura, in verità non è piaciuta molto al pubblico, tanto che gli ascolti sono scesi.

Torna il Trono Classico di Uomini e Donne: come si svolgerà?

Insomma, anche la televisione sta cercando di tornare alla normalità tanto che per il 4 maggio è prevista la ripartenza anche di molti programmi Rai.

Come dicevamo quindi, Uomini e Donne ripartirà anche perché nella Fase 2 è consentito lo spostamento degli italiani all’interno della loro regione di appartenenza, anche al di fuori del comune di residenza e l’uscita dal territorio regionale per motivi lavorativi o di salute.

Quindi anche il programma della De Filippi, seguirà questa linea e in Studio saranno presenti, con il distanziamento obbligatorio fra le persone, uomini e donne che abitano nel Lazio (Uomini e Donne si registra a Roma n.d.r).

Ovviamente sarà sempre senza pubblico, ma è già un passo avanti rispetto alla versione digitale, andata in onda in queste settimane che ha deluso il pubblico.

Gemma e Giovanna incontreranno i loro corteggiatori

La prima puntata in onda lunedì 4 maggio inizierà con gli incontri di Gemma e Giovanna con i loro misteriosi compagni di chat. Difatti in queste settimane le due donne hanno conosciuto tramite la chat due corteggiatori, Occhi Blu per Gemma e un altro bel tenebroso per Giovanna. Finalmente daremo un volto ai messaggi che finora abbiamo letto e visto nella versione digitale del programma.

Quindi nella prima fase del programma, parteciperanno solo uomini e donne provenienti dal territorio regionale in cui il programma viene registrato, ovvero il Lazio, poi si allargherà agli ospiti delle regioni del Sud che è in effetti l’area meno colpita dal covid-19 a differenza delle regioni del nord dove il maledetto virus ha falciato moltissime persone.

Appuntamento quindi con il Trono Classico di Uomini e Donne, lunedì 4 maggio sempre alle 14.45 su canale 5.

