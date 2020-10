Uomini e Donne, tutti contro Aurora. Da Tina a Gianni: “fai la vittima, ma…” | Video Witty Tv

A Uomini e Donne nuovamente tutti contro Aurora: da Gianni Sperti a Tina Cipollari puntano il dito contro la dama. Tutto nasce dalle parole della dama che sta uscendo con tre cavalieri tra cui Gianluca. “Con lui mi sono proprio aperta” – precisa Aurora con Giancarlo che rivela alcuni retroscena sulla vita della dama. Gianni Sperti non ci sta e ribatte: “qui parliamo di sentimenti, non di quello che fai nella vita“. Aurora allora si difende: “tu con per purtroppo non riesci ad essere obiettivo ed andare oltre. La critica e l’antipatia ci stanno, ma tu sei andato oltre: mi ha insultato, ma non ti ho mai offeso”, ma Gianni ribatte “tu vuoi sembrare la vittima che viene attaccata, poi sei stata la prima che mi ha detto vai a mungere le vacche“. Anche Tina è contro Aurora: “il fatto che tu faccia beneficenza è una gran cosa, ma questo non vuol dire che tu non possa essere falsa. E poi il bene si fa in silenzio”.

Ecco il video Witty Tv con l’acceso confronto fra Tina, Gianni contro Aurora a Uomini e Donne.

