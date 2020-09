Uomini e Donne, Valentina e Germano si sono baciati, ma Tina… | Video Witty Tv

A Uomini e Donne, Valentina A. è uscita con Germano. Scatta un bacio, ma Tina prevede un futuro breve per la coppia.

Valentina A. è uscita con Germano. I due si sono baciati e il cavaliere sottolinea: “è stata una cosa voluta da entrambi” con Valentina che precisa “mi dà la sensazione che vuole veramente conoscermi e me l’ha dimostrato in privato”. Tina però prevede un futuro breve per la coppia: “credo durerà pochissimi giorni“.

Ecco il video Witty Tv con le parole di Valentina Autiero sull’esterna con Germano.

