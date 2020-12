Uomini e Donne, Valentina: “Maurizio ha baciato anche me” e Gemma… | Video Witty Tv

A Uomini e Donne volano stracci fra Valentina e Gemma quando si scopre che Maurizio ha baciato entrambe.

Valentina rivela: “Maurizio ha baciato anche me” e il suo racconto non lascia indifferente né Gemma né Tina. Il bacio fra i due è nato spontaneamente, mentre quello con Gemma è stato “rubato” come ha precisato proprio il cavaliere. Anche Gianni precisa: “ci ha provato Gemma non lui“, ma la Galgani si difende “ci sono stanti anche dei inframezzi che sono partiti da te“. Sul finale però la dama decide di interrompere la conoscenza: “onestamente dopo il bacio con Gemma preferisco non proseguire. Non voglio che una persona sia obbligate se ha un interesse verso qualcun altro“.

Ecco il video Witty Tv con il confronto fra Gemma e Valentina a Uomini e Donne.

