Uomini e Donne, Valentina: “mi piace Armando” e lui “mi ha scritto una lettera, ma…” | Video Witty Tv

Le sorprese a Uomini e Donne non finiscono. Valentina ha scritto una lettera ad Armando confessando che gli piace. “Mi interessava conoscerlo” precisa la dama con il cavaliere che è rimasto colpito dalla lettera “è molto profonda, ma il mio ‘no’ non è per il tuo percorso all’interno del programma, ma per il mio modo di vedere la vita in maniera sbagliata. Ho un grosso problema nell’uscire con una persona che ha avuto un qualcosa in più con un uomo che ho affiancato a me“. Gianni però lo riprende: “anche tu hai avuto rapporti e una vita fuori”, ma il cavaliere si difende “in 2 anni e mezzo qui dentro non sono mai tornato indietro che dopo di me è stata con un’altra persona. Per me non esiste più“.

Ecco il video Witty Tv.

