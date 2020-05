Uomo linciato a Dallas mentre difende il negozio con un machete

Un uomo armato di machete a Dallas è stato circondato da una folla e brutalmente picchiato e preso a pietrate, mentre saccheggi e violenza attanagliavano le città di tutto il Paese in seguito alla morte di George Floyd a Minneapolis. Lo testimonia un video girato sabato sera.

BREAKING: man critically injured at Dallas riots

It appears he attempted to defend a shop with a large sword

Looters ran at him, then he charged rioters

They then beat him with a skateboard and stoned him with medium sized rocks

I called an Ambulance and it’s on the way pic.twitter.com/kFxl3kjsBC

— ELIJAH (@ElijahSchaffer)

May 31,

