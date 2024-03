Up2You Insight, sostenibilità aiuta aziende a creare sinergia vincente

Coinvolgimento dipendenti aumenta del 21% le performance lavorative

Roma, 6 mar. (askanews) – La fidelizzazione dei dipendenti viene considerata un asset dalla stragrande maggioranza delle aziende, anche perché un nuovo dipendente può arrivare a costare oltre il doppio in più in termini di costi aziendali complessivi. Ma sono troppo scarse le risorse che vengono messe a disposizione per creare quel clima favorevole di coinvolgimento che è uno dei punti cardine per ‘trattenere’ il personale. È quanto emerge dalla survey di Up2You Insight, il gruppo di ricerca dell’omonima green tech, che ha intervistato i responsabili HR e CSR di 60 aziende, appartenenti a 7 settori, tra cui tech, farmaceutico e consulenza, per individuare difficoltà e obiettivi nel coinvolgere dipendenti e collaboratori, raccogliendo dati utili per individuare alcuni punti interessanti nel rapporto tra impresa e gestione delle risorse umane.

Secondo lo studio ben l’87% delle aziende punta a fidelizzare i lavoratori. Tra i vantaggi di una maggiore sinergia tra azienda e lavoratore ci sono fattori economici e di efficienza. Se infatti da una parte sostituire una persona può arrivare a pesare sul bilancio aziendale il 63% in più in termini di costi di formazione e inserimento, dall’altra un maggiore coinvolgimento delle persone fa aumentare del 21% la performance lavorativa. Ma non mancano le difficoltà. Il 92% delle aziende percepisce la difficoltà nel trovare strategie e strumenti per coinvolgere in modo efficace una popolazione aziendale eterogenea, il 63% una bassa partecipazione ai corsi di formazione, ma soprattutto il 46% lamenta la mancanza di budget per iniziative di coinvolgimento.

Ma a mettere d’accordo i dipendenti è la propensione alla transizione ecologica: 2 lavoratori su 3 dichiarano di essere più disposti a lavorare in aziende che si impegnano nella sostenibilità ambientale. Il dato, emerso da uno studio IBM, indica appunto la disponibilità delle persone a sentirsi parte di un gruppo che tra gli obiettivi mette anche la tutela dell’ambiente.

“Molto spesso le persone sentono come necessari dei cambiamenti che però non sono in grado di mettere in pratica individualmente. Il coinvolgimento da parte dell’azienda traccia delle linee guida che indicano un percorso comune e che porta a risultati più evidenti e concreti”, spiega Andrea Zuanetti, CEO e Co-Founder di Up2You. “Per chi fa business, crederci è la strategia vincente, per questo abbiamo ideato PlaNet, la web app che sfrutta la gamification per unire formazione e interazione, creando un percorso coinvolgente attraverso news, sfide pratiche e contenuti personalizzati”.

Tra le iniziative proposte anche la PlaNet Green Cup, la sfida di cinque settimane a tema sostenibilità con cui le aziende possono motivare e coinvolgere il personale. 9 quelle che hanno partecipato all’edizione 2023 e grazie alle quali sono state risparmiate 17 tonnellate di anidride carbonica. Per l’edizione primavera 2024 c’è tempo fino al 5 aprile per iscriversi.