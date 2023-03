Ups, Francisco Conejo nuovo country manager Ups Italia

Ha iniziato carriera nell’84 a Madrid

Roma, 22 mar. (askanews) – UPS, leader globale nella logistica, annuncia oggi la nomina di Francisco (Paco) Conejo a nuovo Country Manager di UPS Italia, che subentrerà a Britta Weber e con questo nuovo ruolo supervisionerà le operazioni, lo sviluppo del business e la strategia dell’azienda nel Paese. Lo rende noto Ups in un comunicato.

Paco ha iniziato la sua carriera in UPS nel 1984 a Madrid come addetto allo smistamento dei pacchi e, in seguito, ha lavorato come driver, prima di ricoprire diversi incarichi di maggiore responsabilità nelle aree dei trasporti, dell’ingegneria industriale, delle vendite, del servizio clienti e delle operazioni. Inoltre, conosce bene l’Italia e infatti nel 2006 era già stato nominato Division Manager per il Sud nel nostro Paese.

“Sono entusiasta di tornare a lavorare in Italia, un mercato chiave per UPS, e di portare avanti l’eccellente lavoro del team”, afferma Paco. “Mi concentrerò sulla crescita delle piccole e medie imprese, sull’incremento delle esportazioni transfrontaliere per i nostri clienti e sulla creazione di un ambiente di lavoro in cui tutti gli UPSer possano crescere e sviluppare i propri talenti”.

continua a leggere sul sito di riferimento