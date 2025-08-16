uragano-erin-cresce-e-diventa-di-categoria-5,-minaccia-per-i-caraibi

sabato, 16 Agosto , 25

Sinner oggi contro Atmane, diretta semifinale Cincinnati: match live

(Adnkronos) - Jannik Sinner oggi in campo nella...

Sparatoria a Forio d’Ischia, tre morti

(Adnkronos) - Tre persone sono morte in una...

Roma-Neom 2-2, giallorossi pareggiano in ultima amichevole

(Adnkronos) - La Roma pareggia 2-2 con i...

Aprono un ristorante in un cimitero in Svizzera: tavoli nelle stanze delle urne funerarie

(Adnkronos) - Dal prossimo gennaio sarà possibile sedersi...
(Adnkronos) – Erin si rafforza rapidamente sull’Oceano Atlantico e diventa un uragano di categoria 5 sulla scala Saffir-Simpson. E’ quanto riferisce Cbs news citando il National Hurricane Center (Nhc) degli Stati Uniti. In un avviso aggiornato alle 11:20 ora locale, il centro con sede a Miami ha detto che i ‘cacciatori di uragani’ hanno scoperto che Erin è cararatterizzato da venti che soffiano a 160 mph (circa 257 chilometri orari). Un uragano di categoria 5 è tale se le raffiche di vento soffiano almeno a 157 mph (252 chilometri orari). 

L’uragano prosegue il suo percorso verso i Caraibi, minacciando intense piogge e inondazioni. Erin continua il suo percorso verso le Piccole Antille, una regione che comprende le Isole Vergini americane e britanniche e Porto Rico, secondo quanto riportato dal National Hurricane Center (Nhc) degli Stati Uniti.  

