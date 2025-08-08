Urban, pop e dance, a Porto Rotondo è tempo di “Country Festival”

Roma, 8 ago. (askanews) – L’estate 2025 segna la nascita del Country Festival, il nuovo grande contenitore di musica, spettacolo e intrattenimento firmato Country Club Porto Rotondo. Per tutta la stagione, il celebre locale della Costa Smeralda -si legge in una nota – si trasforma in un festival permanente, ospitando alcuni dei nomi più influenti della scena insieme a format internazionali di altissimo livello. Una stagione, un’unica grande emozione per il locale protagonista indiscusso dell’estate sin dal 1980 che rinnova il suo stile unico con un ricco calendario di eventi.

Dopo i primi appuntamenti con il trapper Icy Subzero, l’artista domenicano Lirico En La Casa, il cantautore e rapper Bresh, il cantante domenicano Jay Santos, la manifestazione entra nel clou con le esibizioni del produttore e percussionista DJ Brignoccolo, il 9 agosto con il rapper Emis Killa, l’11 agosto con Low-Red, il 12 agosto con Villabanks, il 14 agosto con Tony Effe, il 15 agosto con Samurai Jay, il 16 agosto con Rose Villain e infine il 23 agosto con Tommaso Replica.

Tra gli appuntamenti più attesi “Señorita”, uno spettacolo travolgente che combina musica, ballerini, acrobati e scenografie immersive e che si svolgerà tutti i giovedì della stagione. La direzione artistica è curata da Ruggero Sepe, figura storica del club, che ha creato un palinsesto di livello europeo, con artisti di grande richiamo e spettacoli innovativi.