Urbano Cairo positivo al Covid: è stato appena ricoverato – le ultime

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, è risultato positivo al Covid. Secondo indiscrezioni, il massimo dirigente del club granata e presidente di Rcs Mediagroup è stato ricoverato all’ospedale San Paolo di Milano (reparto malattie infettive).

Secondo quanto si apprende dal sito del Corriere della Sera (che è testata appartenente al gruppo Rcs), Urbano Cairo è stato trattenuto in osservazione presso l’ospedale San Paolo di Milano per tutti gli accertamenti del caso e per programmare al meglio la sua ripresa. Le condizioni di salute non destano particolari preoccupazioni. Auguriamo al presidente Cairo una pronta guarigione.

